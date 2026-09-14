Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: меньше минуты
162

Турист решил пошутить о бомбе в аэропорту, и был арестован

Commons.wikimedia.org
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

58-летний гражданин Франции был задержан в международном аэропорту Манилы после неудачной шутки на регистрации. Об этом сообщает Philstar.

Инцидент произошел во втором терминале аэропорта имени Ниноя Акино. Пассажир направлялся в Себу и в момент взвешивания багажа ответил на вопрос о содержимом рюкзака, заявив, что там оружие и взрывное устройство.

Персонал немедленно привел в действие протоколы безопасности. На место прибыли авиационная полиция, служба безопасности аэропорта и саперы. Рюкзак и прилегающую территорию проверили, однако никаких опасных предметов не нашли.

Тем не менее мужчину задержали. На Филиппинах действует закон, запрещающий ложные сообщения о бомбах. Сейчас француз находится под стражей, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Паттайе трое мужчин на мотоцикле избили и ограбили россиянина.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествиябомбааэропорт
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть