Турист решил пошутить о бомбе в аэропорту, и был арестован

58-летний гражданин Франции был задержан в международном аэропорту Манилы после неудачной шутки на регистрации. Об этом сообщает Philstar.

Инцидент произошел во втором терминале аэропорта имени Ниноя Акино. Пассажир направлялся в Себу и в момент взвешивания багажа ответил на вопрос о содержимом рюкзака, заявив, что там оружие и взрывное устройство.

Персонал немедленно привел в действие протоколы безопасности. На место прибыли авиационная полиция, служба безопасности аэропорта и саперы. Рюкзак и прилегающую территорию проверили, однако никаких опасных предметов не нашли.

Тем не менее мужчину задержали. На Филиппинах действует закон, запрещающий ложные сообщения о бомбах. Сейчас француз находится под стражей, ведется расследование.

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