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Школьного тренера обвинили в тайной видеосъемке девочек в раздевалке

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Полиция в американском штате Калифорния задержала тренера школьной футбольной команды Джеффри Приббла после того, как ученицы обнаружили мобильный телефон, скрытно записывавший их в раздевалке на территории кампуса, сообщил телеканал Fox News, публикацию которого перевёл Aif.ru.

Заведение, сотрудник которого был уличён в этом, находится в городе Трейси, расположенном к востоку от Сан-Франциско. 48-летний Приббл является главным тренером университетской футбольной команды и работает в школе.

По информации в социальных сетях мужчины, он имеет 22-летний опыт работы педагогом в округе. Власти уточнили, что несколько учениц нашли в раздевалке записывающее устройство. Школьницы остановили запись и удалили ее. Затем они передали аппарат учителю.

После случившегося один из родителей, узнавших о ситуации, подал заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что телефон, найденный в раздевалке, принадлежал Прибблу. Мужчину отстранили от работы на время разбирательств. Тренера арестовали и предъявили ему обвинения в тайной видеосъемке 12 девочек.

Напомним, в августе стало известно, что в американском штате Иллинойс учитель физкультуры присылала откровенные фотографии, чтобы соблазнить 17-летнего ученика. 27-летняя Кристина Пейтон работала тренером по легкой атлетике в старшей школе. Она отправляла юноше непристойные изображения как минимум четыре раза. Женщине предъявили обвинения по четырем пунктам и обязали не покидать пределы штата. Ей также было предписано не общаться с учеником и другими несовершеннолетними.
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