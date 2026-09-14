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Самолет турецкого миллиардера Хамди Акына загорелся в аэропорту Ливии

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Частный самолет, принадлежащий турецкому миллиардеру Хамди Акыну, загорелся при посадке в ливийском аэропорту Мисраты, пишет AirportHaber.

Сообщается, что Cessna Citation Latitude вылетел из аэропорта Ататюрк в Стамбуле в Ливию. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем вспыхнул.

Эксплуатирующая воздушное судно компания BKNJET Havacılık A.Ş. заявила, что на борту находились три члена экипажа, при этом пассажиров в самолете не было. Всех членов экипажа удалось эвакуировать, никто не пострадал, говорится в сообщении.

Отметим, состояние Хамди Акыну вместе с семьей оценивается в 2,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета в Бразилии погибли три человека.  
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ПроисшествияЛивиякрушениеСамолет турецкого миллиардераХамди Акын
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