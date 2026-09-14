Ребенка госпитализировали после удара током на крыше вагона в Приморье

Ребенок получил электротравму на железнодорожной станции Дубининский в селе Михайловка Приморского края. После удара током его госпитализировали, сейчас мальчик находится в реанимации. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре и региональном управлении на транспорте МВД.

По предварительным данным, вечером 13 сентября мальчик вместе с друзьями бегал по крышам вагонов грузового поезда. Состав находился под контактной сетью, взрослых рядом не было.

Уссурийская транспортная прокуратура проводит проверку. Специалисты выяснят обстоятельства происшествия и дадут оценку работе органов и учреждений, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Полиция также проводит проверку.

Ранее в Кузбассе спасли пациента, получившего удар током в 10 тысяч вольт.