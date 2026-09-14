Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой на пересечении улиц Ленина и Кортунова в городе Октябрьском в Башкирии. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

От удара скорая перевернулась и несколько метров проскользила на боку. В результате аварии пострадали пять человек – водитель скорой, два фельдшера и два пациента. Всех их госпитализировали.

ДТП произошло, когда карета скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом проезжала перекресток.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства аварии.

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