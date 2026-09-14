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Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Башкирии

Госавтоинспекция Челябинской области
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой на пересечении улиц Ленина и Кортунова в городе Октябрьском в Башкирии. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

От удара скорая перевернулась и несколько метров проскользила на боку. В результате аварии пострадали пять человек – водитель скорой, два фельдшера и два пациента. Всех их госпитализировали.

ДТП произошло, когда карета скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом проезжала перекресток.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее стало известно о гибели молодого врача в крупном ДТП на трассе под Архангельском.
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ПроисшествияДТП со скорой помощьюДТП с пострадавшимиБашкирия
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