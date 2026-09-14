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ПВО за ночь сбила 399 украинских БПЛА над Россией и Черным морем

Евгений Биятов / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и перехватили 399 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в различных регионах страны и над акваторией Черного моря, заявили в Министерстве обороны РФ.

За минувшую ночь беспилотные летательные аппараты были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, а также над Республикой Крым, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. 

Накануне крыши двух частных домов загорелись в Севастополе после падения обломков сбитых беспилотников.
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Происшествияатака беспилотниковсредства ПВО
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