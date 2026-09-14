Повреждены дома и ЛЭП: атака на Ростов и 16 районов области

В Ростовской области минувшей ночью, с 13 на 14 сентября, отражалась беспилотная атака Украины. Обошлось без пострадавших, но были зафиксированы последствия на земле. Подробности — в материале aif.ru.

Сбили около 50 беспилотников

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в утренней оперативной сводке сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки в регионе сбили около 50 беспилотников.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были перехвачены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 16 районах области: Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Боковском, Зерноградском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском.

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Повреждения зафиксировали в Ростове-на-Дону и четырех районах

В результате атаки никто не пострадал, но был зафиксирован ряд последствий на земле, сообщил Слюсарь.

В Ростове-на-Дону, в Кировском районе города, пострадал автомобиль и во двор одного из домов упали обломки беспилотника.

В Аксайском районе области из-за упавшего БПЛА оказался поврежден 18-й этаж строящегося дома. В Каменском районе повредилось остекление двух квартир жилых домов. В Мясниковском районе пострадала линия электропередачи, из-за чего было обесточено 30 частных домов. В Неклиновском районе повреждения получили остекление и кровля частных домов и машины.

«Информация о последствиях будет уточняться. Экстренные службы работают на местах происшествий. После завершения их работы сотрудники администраций приступят к оценке ущерба для выделения помощи жителям», — отметил губернатор.

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Атака БПЛА отражалась в 11 регионах России

Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью атаки украинских беспилотников отражались в 11 регионах страны.

По его данным, в период с 20:00 до 08:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 399 БПЛА: в Ростовской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.