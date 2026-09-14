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Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
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Полиция ищет человека в костюме Кота в шляпе, преследовавшего девочку

Отделение Канадской королевской конной полиции в городе Уэст-Келоуна
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Канаде полиция ищет человека, который в костюме Кота в шляпе из одноименной сказки преследовал девочку. Об этом сообщает телеканал Fox News (aif.ru перевел материал).

По данным Королевской канадской конной полиции, 24 августа около 21:00 неопознанная девочка шла по улице в городе Уэст-Келоуна (провинция Британская Колумбия), когда человек в костюме, напоминающем персонажа книги американского писателя Доктора Сьюза «Кот в шляпе», «предположительно начал ее преследовать», информирует телеканал.

«Подростку удалось сбежать и благополучно добраться до дома, но полиция все еще пытается установить личность человека в костюме», — отмечает СМИ.

В публикации добавляется, что, по заявлению следователей, само по себе ношение костюма не является преступлением, но преследование человека способом, вызывающим страх, может быть квалифицировано как уголовное преследование. В зависимости от доказательств также могут быть предъявлены обвинения в нападении, угрозах или запугивании.

Телеканал обратил внимание на то, что в США в соцсетях появился тренд с Котом в шляпе. Завирусился отрывок из фильма «Кот в шляпе» 2003 года, где персонаж в исполнении Майка Майерса танцует под музыку. Однако пользователи накладывают на видео пугающие звуки, и создается ощущение, что Кот преследует зрителей. Кроме того, подростки стали выходить в костюмах этого кота на улицы, разыгрывая людей, после чего последовали аресты.
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ПроисшествияКанадаКот в шляпедети
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