Подозреваемого в убийстве матери жителя Петербурга отправили в СИЗО

Кировский райсуд Петербурга постановил отправить на два месяца в СИЗО Алексея Суслова, который подозревается в убийстве матери кухонным ножом, сообщила в мессенджере МАХ Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Суслов пять раз ударил мать кухонным ножом в шею, женщина скончалась на месте. Затем, как полагают следователи, он спрятал тело в морозильной камере, замыл следы крови, постирал одежду и белье, а нож выбросил в мусорный контейнер.

Следствие в своем ходатайстве об заключении мужчины под стражу указало, что Суслов ранее привлекался к уголовной ответственности, официально не работает, не имеет постоянного источника дохода, а после совершения преступления уехал из Петербурга в Великий Новгород, где 10 сентября его задержали. Характер и обстоятельства совершенного подозреваемым преступления свидетельствуют об особом цинизме и повышенной общественной опасности, указали следователи.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, согласно его решению, Суслов пробудет под стражей до 8 ноября.

Ранее в СУ СК по Санкт-Петербургу сообщили об обнаружении тела женщины в морозильной камере в квартире, расположенной на Ленинском проспекте. По данным ведомства, вечером 9 сентября сотрудникам Росгвардии поступило сообщение от мужчины о том, что в ходе конфликта он убил собственную мать. По подозрению в совершении преступления его задержали.