Под Екатеринбургом медведь напугал школьников у автобусной остановки

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом заметили медведя, который вышел к автобусной остановке, где находились дети. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

По словам матери одного из школьников, после появления хищника родителей вызвали на собрание. Семьям пришлось самостоятельно решать вопрос с доставкой детей в школу. Школьников из СНТ и ближайших домов, по ее словам, временно перевели на дистанционное обучение.

В городской администрации эту информацию опровергли. По данным мэрии, медведя заметили на улице Державной еще 9 сентября. На место оперативно направили инспектора департамента охраны животного мира.

Власти подчеркнули, что школы продолжают работать в очном режиме и переводить учеников на дистанционное обучение не планируют. При этом родителям предстоит самостоятельно возить детей на занятия.

Ранее в Новосибирской области мужчина случайно застрелил человека во время охоты на медведя.