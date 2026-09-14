Нога 7-летнего ребенка застряла в эскалаторе в метро Петербурга

Нога семилетнего мальчика застряла в эскалаторе на станции «Площадь Ленина» в метро Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

Ребенка на скорой увезли в клинику Педиатрического университета.

Инцидент произошел накануне около 17:30. Врачи осмотрели ногу мальчика. Рентген показал отсутствие переломов. Ребенку диагностировали ушиб большого пальца правой стопы. Юного пациента отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что в Иркутской области мальчик лишился кончика указательного пальца, когда камнем подпирал дверь подъезда.