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Нога 7-летнего ребенка застряла в эскалаторе в метро Петербурга

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Нога семилетнего мальчика застряла в эскалаторе на станции «Площадь Ленина» в метро Петербурга. Об этом пишет «Фонтанка».

Ребенка на скорой увезли в клинику Педиатрического университета.

Инцидент произошел накануне около 17:30. Врачи осмотрели ногу мальчика. Рентген показал отсутствие переломов. Ребенку диагностировали ушиб большого пальца правой стопы. Юного пациента отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что в Иркутской области мальчик лишился кончика указательного пальца, когда камнем подпирал дверь подъезда.
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ПроисшествияэскалаторСанкт-Петербургметро
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