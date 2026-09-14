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Найдено тело 25-летней известной актрисы фильмов для взрослых

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Японская актриса фильмов для взрослых Хана Кураки скончалась в возрасте 25 лет. Об этом сообщил Tokyo Reporter со ссылкой на представителей индустрии.

Тело девушки обнаружили в квартире 29-летнего сотрудника хост-клуба Шоты Тайры. На опознании присутствовал владелец заведения, который позднее сообщил о смерти Кураки в социальных сетях.

По словам Сакито, отношения девушки с Тайрой можно охарактеризовать как конфликтные. Смерть Кураки произошла вскоре после другого инцидента. В июне актриса приостановила карьеру из-за серьезных травм лица и челюсти. Она утверждала, что получила их в результате ДТП.

При этом источники издания заявили, что Тайра начал движение на автомобиле в момент, когда Кураки пыталась сесть в машину, после чего девушка оказалась на тротуаре.

Издание также сообщает о документах, связанных с предполагаемыми нападениями и кражами, а также письме с извинениями от Тайры. Утверждается, что мужчина мог пытаться скрыть факты насилия с помощью выплат правоохранителям. Эти сведения официально не подтверждены.
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