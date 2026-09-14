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На Камчатке нашли пропавшего в районе вулкана Толбачик туриста

ГУ МЧС по Камчатскому краю
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Волонтёры нашли живым туриста, который пропал без вести в районе вулкана Плоский Толбачик в Усть-Камчатском районе, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Мужчина, который шёл один недалеко от другой туристической группы, потерявшей его из виду 13 сентября. Сначала путешественники попытались найти пропавшего самостоятельно. После они связались со спасателями.

Ночью 14 сентября в район исчезновения мужчины были направлены сотрудники МЧС РФ и Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности края (КГКУ «ЦОД»). Также для поисков задействовали вертолёт Ми-8.

«Пропавший найден волонтёрами, жив, в медпомощи не нуждается», — отметило региональное управление МЧС в своём канале на платформе «Макс».

Напомним, 13 сентября сообщалось, что на Камчатке нашли 80-летнего мужчину, который пропал во время похода за грибами. После получения сигнала о его исчезновении были привлечены спасатели с кинологическими расчётами. В ходе обследования территории пенсионера обнаружили лежащим на обочине дороги.
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