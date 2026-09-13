G1: самолёт с певцом Вакьеро выкатился за пределы полосы и загорелся

Двухмоторный самолёт, на борту которого был певец Рей Вакьеро (настоящее имя — Давид Линьярес), выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту города Парельяс в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Норти, затем воздушное судно загорелось, сообщил интернет-портал G1.

По информации журналистов, речь идёт о бизнес-джете Cessna 550, в котором находилось всего восемь человек, включая пилота, его помощника. Также в салоне были пять членов команды Вакьеро. Певец прибыл в Парельяс для выступления на концерте.

Лётчики и пассажиры смогли вовремя покинуть горящее воздушное судно. В результате инцидента пострадавших нет. Самолёт тушили пять часов, и он был полностью уничтожен огнём. Всех участников случившегося доставили в местную больницу, чтобы провести медицинский осмотр.

Компетентные органы Бразилии выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в январе 2026 года в департаменте Бояка в Колумбии частный самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, перевернулся и загорелся. В результате инцидента погибли популярный в стране певец Йейсон Хименес и участники его коллектива.

В июне при столкновении двух вертолетов в районе Рекрейо дос Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро погибли американский певец Оливер Три и аргентинский видеоблогер Гаспар Прим.