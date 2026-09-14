Мастерскую по производству самодельных взрывных устройств с химическими компонентами обнаружили на освобожденной территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

По словам сотрудника ведомства, запечатленное на оперативной видеозаписи устройство, предположительно, содержало хлорпикрин. Он заявил, что мастерская могла использоваться для изготовления химических самодельных взрывных устройств против российских военнослужащих.

Хлорпикрин представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с резким запахом. Вещество обладает выраженным слезоточивым и удушающим действием.

В ФСБ также заявили, что применение хлорпикрина и фосгена в качестве боевых отравляющих веществ запрещено международными соглашениями, включая Конвенцию о запрещении химического оружия 1993 года и Женевский протокол 1925 года.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы могут поставлять на Украину отравляющее вещество Би-Зет (BZ), которое использовалось в войне во Вьетнаме.