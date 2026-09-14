Фермер с палкой попытался отбить свиней у медведя в Иркутской области

Медведь ранил фермера, который с палкой попытался защитить домашних свиней от хищника в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел 13 сентября в деревне Ук-Бадарановка Нижнеудинского района. Медведь приблизился к хозяйству и напал на животных.

Владелец решил самостоятельно отогнать хищника и вышел к нему с палкой. Во время столкновения медведь ранил мужчину в ногу и плечо.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Госпитализация ему не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина будет проходить дома.

Ранее в Красноярском крае медведь напал на 40-летнего мужчину в лесном массиве в поселке Южно-Енисейский. Пострадавший скончался на месте, впоследствии хищника ликвидировали охотники.