Британский военнослужащий погиб на Украине

Боец Вооруженных сил Великобритании погиб на Украине, попав в ДТП, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

«Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Украине», - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, военный скончался 12 сентября. Чем он занимался на территории Украины, а также подробности аварии в ведомстве не уточнили.

Напомним, в декабре 2025 года Минобороны Великобритании сообщило о гибели одного из своих военнослужащих на территории Украины во время проведения испытаний нового оружия. Позднее стало известно имя британского военнослужащего - 28-летний капрал парашютно-десантного полка Джордж Хули. Предполагалось, что смерть наступила в результате испытаний ПВО.

В январе 2026 года глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединенное Королевство нарастило военное присутствие в Украине с 2024 года.