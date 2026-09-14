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Британский военнослужащий погиб на Украине

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Боец Вооруженных сил Великобритании погиб на Украине, попав в ДТП, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

«Военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Украине», - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, военный скончался 12 сентября. Чем он занимался на территории Украины, а также подробности аварии в ведомстве не уточнили.

Напомним, в декабре 2025 года Минобороны Великобритании сообщило о гибели одного из своих военнослужащих на территории Украины во время проведения испытаний нового оружия. Позднее стало известно имя британского военнослужащего - 28-летний капрал парашютно-десантного полка Джордж Хули. Предполагалось, что смерть наступила в результате испытаний ПВО.

В январе 2026 года глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что Соединенное Королевство нарастило военное присутствие в Украине с 2024 года.
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Происшествияпогиб в ДТПбританский военныйУкраина
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