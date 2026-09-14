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БПЛА ударили по площади, есть раненые: раскрыты детали атаки на Севастополь

Евгения Гаева / АиФ
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Севастополе за сутки сбили более 20 украинских беспилотников. Пострадали четыре человека и возникли пожары. Подробности — в материале aif.ru.

В Севастополе сбили 27 беспилотников

Губернатор Михаил Развожаев заявил сегодня утром, 14 сентября, что за прошедшие сутки в Севастополе сбили 27 украинских беспилотников. Атаки отражали средства противовоздушной обороны (ПВО), авиация и мобильные огневые группы.

Воздушная тревога объявлялась в городе накануне днем, вечером и минувшей ночью. В 13:19 Развожаев сообщал, что налет БПЛА активно отражался в районе Казачьей бухты, Парка Победы, 5-го километра и Максимовой дачи. Позже, в 14:26 и 18:13, он проинформировал о последствиях в районе улицы Большой Морской, Максимовой дачи, Монастырского шоссе, сел Андреевки и Верхнесадового.

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В Севастополе упали обломки БПЛА и возникли пожары

Согласно сообщениям Развожаева, в результате украинских атак за прошедшие сутки был зафиксирован ряд повреждений на земле.

В районе Максимовой дачи сдетонировал беспилотник, из-за чего загорелась крыша одного из частных домов в СНТ. Также пожар в частном доме произошел в СНТ, расположенном возле Монастырского шоссе.

Кроме того, падение обломков БПЛА произошло в районе улицы Большой Морской.

Возле села Верхнесадового из-за упавшего сбитого беспилотника возник пожар в лесу. А рядом с селом Андреевкой загорелся небольшой участок травы.

Во всех случаях на места выезжали пожарные.

В Севастополе из-за БПЛА пострадали четыре человека

В результате беспилотных атак, по словам Развожаева, пострадали четыре человека.

Накануне в 18:13 он сообщал о двух раненых — мужчине и женщине, которые во время воздушной тревоги находились на открытых территориях. Мужчина получил ранение конечности, а женщина — минно-взрывную травму.

Сегодня утром, в 10:35, губернатор заявил, что количество пострадавших увеличилось.

«Вечером в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями — во время одной из воздушных тревог они находились на площади Нахимова, на открытом пространстве», — проинформировал он.

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Губернатор обратился к жителям Севастополя в связи с атаками Украины

Развожаев обратился к жителям Севастополя с просьбой не пренебрегать мерами безопасности.

«Уважаемые севастопольцы! Когда звучит сигнал воздушной тревоги — нужно покинуть открытое пространство и оставаться в безопасном месте, пока не прозвучит сигнал отбоя. Ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал он в Max.

Налет БПЛА отражался в 11 регионах России

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью атаки украинских беспилотников отражались в 11 регионах страны.

По его данным, в период с 20:00 до 08:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 399 БПЛА: в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

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Власти напомнили правила поведения при атаке беспилотников

При объявлении режима беспилотной опасности необходимо:

  • в случае нахождения дома: закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, желательно укрыться в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, кладовая);
  • при наличии подвала: взять документы, телефон и необходимые вещи, предупредить соседей, оказать помощь детям, пожилым и маломобильным гражданам, спуститься в укрытие;
  • в случае нахождения на улице или в транспорте: остановиться, покинуть автомобиль, укрыться в ближайшем подземном или полуподземном сооружении.

При обнаружении беспилотника, его частей или подозрительных предметов необходимо сообщить об этом по номеру: 112.

Запрещено публиковать в интернете информацию, фотографии и видео, касающиеся работы средств ПВО и мест падения обломков БПЛА.
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ПроисшествиябеспилотникиСевастопольКрымУкраина
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