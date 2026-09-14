Атака на Сочи 14 сентября: 5 раненых, разрушения, задержаны десятки рейсов

Минувшей ночью атаку дронов ВСУ отразили в Сочи. Беспилотная опасность действовала почти четыре часа. Для защиты города-курорта были брошены все силы и средства. Также сирены звучали в Анапе и Геленджике. Пострадали пять человек, включая ребенка. В аэропорту Сочи задерживаются свыше 70 рейсов, в воздушной гавани Краснодара — 16. Aif.ru собрал детали.

В Сочи в ночь на 14 сентября отразили атаку БПЛА ВСУ

В ночь на 14 сентября украинские дроны атаковали город-курорт Сочи. Беспилотную опасность ввели в 02:13 ночи.

«Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Задействованы все силы и средства защиты города. Работает система оповещения», – написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин и призвал жителей проявлять бдительность и оставаться в безопасных местах.

Спустя четыре часа – в 06:02 - угроза атаки беспилотников была снята.

«Отмена угрозы атаки БПЛА в Сочи», – сообщил градоначальник.

Сирены минувшей ночью звучали и в других городах Краснодарского края – Краснодаре, Новороссийске и Геденджике.

В Краснодаре тревогу объявили в 23:40 в воскресенье, 13 сентября, а отменили в 6:37 утра.

«Если вы обнаружили обломки беспилотника: сообщите об этом по телефону 112, не подходите и по возможности не допускайте к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб, не фотографируйте», – предупредил мэр города Евгений Наумов.

В Геленджике тревога действовала почти шесть с половиной часов. Сняли ее в 06:40 утра.

«Для жителей и гостей курорта опасности нет», – заверил глава города Алексей Богодистов.

Атака на Сочи: пять пострадавших, повреждены частные дома

Утром в понедельник оперативный штаб Краснодарского края раскрыл последствия ночной атаки беспилотников ВСУ на регион. К 08:19 утра известно о пяти пострадавших, включая ребенка.

«Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно», – уточнили в оперштабе.

Повреждения получили три частных дома. Фрагменты вражеских дронов упали в районе нежилого здания, тоннеля, а также во дворе частного дома.

На местах падения фрагментов БПЛА работают оперативные и специальные службы.

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В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются 95 рейсов

Из-за угрозы атаки БПЛА были временно закрыты аэропорты Сочи и Краснодара. Об этом сообщили в Росавиации.

В Сочи ограничения на прием и выпуск самолетов действовали с 22:37 воскресенья, в Краснодаре – с 23:37.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отмечали в Росавиации.

В Краснодаре ограничения сняли с 7:01 утра.

В 08:28 стало известно, что в Сочи рейсы отправляют по согласованию в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

По-данным онлайн-табло, в городе-курорте задерживаются 79 рейсов: 35 – на вылет и 44 рейса – на прилет.

В аэропорту Краснодара, согласно последним данным, на вылет опаздывают 9 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Челябинска и других городов. На прилет — семь рейсов: из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Челябинска, и т.д.

Над регионами России и Черным морем за ночь сбили 399 беспилотников ВСУ

За ночь над 11 регионами России и акваторией Черного моря сбили 399 украинских дронов, сообщило министерство обороны РФ.

Речь идет о беспилотниках, уничтоженных с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении российского военного ведомства.

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Ростовскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Крым.