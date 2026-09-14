Атака БПЛА на Белгородскую область: повреждения и пожары, есть пострадавшие

Белгородская область подверглась новой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали два человека, а также получили повреждения дома, автомобили и линии электропередачи. Подробности о случившемся собрал Aif.ru.

В Шебекине получили акубаротравмы женщина и девочка

При ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту в Шебекине Белгородской области пострадали женщина и её дочь, которой 13 лет, сообщили в оперативном штабе региона.

«С акубаротравмами они обратились в Шебекинскую ЦРБ [центральную районную больницу]», — сказано в публикации в канале ведомства на платформе «Макс».

После оказания медицинской помощи пациенткам назначили амбулаторное лечение.

Получили повреждения автомобили и ЛЭП

В Шебекине из-за детонации БПЛА оказались повреждены три легковых автомобиля. Два из них находились на парковке одного из предприятий. Кроме того, после ударов было зафиксировано возгорание машины и частного домовладения.

В селе Маломихайловка в Шебекинском округе получили повреждения частные дома, ЛЭП и автомобиль. В селе Косилово Грайворонского округа при атаке FPV-дрона пострадала легковушка.

В Краснояружском округе было повреждено остекление в частном доме в посёлке Красная Яруга. В посёлке Степное при атаке пострадали линия электропередачи и легковая машина.

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На территориях Белгородской области объявляли опасность ударов БПЛА

Режим опасности атак украинских беспилотников объявлялся поздно вечером 13 сентября в Белгороде, Старом Осколе, Алексеевском, Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Новооскольском, Корочанском, Красненском, Красногвардейском и Прохоровском и Чернянском и Шебекинском районах Белгородской области.

Ночью 14 сентября сигнал об угрозе БПЛА был объявлен вновь в Белгороде и Белгородском районе.

Как вести себя при атаках дронов

Во время объявления опасности атак дронов следует найти укрытие в доме. Речь идёт о помещениях, не имеющих окон. Это может быть ванная, туалет, коридор или кладовая комната. В многоквартирных домах опасно пользоваться лифтом или выходить на лестничную площадку.

Люди, которые оказались на улице, могут спрятаться в подвале, подземном переходе или крытой стоянке для автомобилей. Остановочные павильоны и сами машины использовать как укрытие нельзя.

При обнаружении летящего беспилотника или обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы. Приближаться к таким фрагментам опасно. Запрещено публиковать в Сети фотографии и видеозаписи с дронами, их частями, работой средств противовоздушной обороны или последствиями ударов.

При предыдущей атаке ВСУ на Белгородскую область погибла женщина

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев 12 сентября сообщал о гибели женщины при одной из атак украинских формирований на регион. Кроме того, в результате ударов пострадали ещё 14 человек, включая четверых детей.

Врачи оценивали состояние двоих взрослых и двоих несовершеннолетних как тяжёлое. За сутки область была атакована 179 раз.