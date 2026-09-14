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Врачи призвали здоровых людей не сдавать тесты на одну неизлечимую болезнь

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Эксперт по тестированию на болезнь Альцгеймера Николас Эштон из Banner Health в Аризоне призвал пациентов без нарушений памяти не сдавать новые анализы крови на выявление болезни. Об этом пишет Independent.

Новейшие тесты способны за несколько лет предсказать развитие болезни Альцгеймера, но врачи считают, что людям без симптомов недуга не нужно их проходить.

Более быстрая диагностика позволит пациентам с ранней стадией заболевания получить лекарства, способные незначительно замедлить болезнь.

Здоровым людям сдавать эти тесты  не рекомендуется. Эштон уточнил, что положительный результат говорит только о факторе риска, но не гарантирует развитие болезни Альцгеймера. 

Вместо сдачи тестов врачи советуют сосредоточиться на профилактике. Масштабное исследование показало, что отсутствие диабета, высокого кровяного давления и привычки курить в среднем возрасте дает возможность прожить без деменции почти на 13 лет дольше.

Для поддержания здоровья мозга медики рекомендуются регулярные физические нагрузки, правильное питание и полноценный сон. 

Ранее ученые описали первый симптом болезни Альцгеймера.
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