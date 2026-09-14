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Врачи назвали причины внезапного учащенного сердцебиения

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Пульс может внезапно участиться даже у человека, который спокойно сидит или лежит. Как пишет нидерландское издание PlusOnline, среди возможных причин — стресс, обезвоживание, жара, начинающаяся инфекция, кофеин, алкоголь и некоторые лекарства.

В состоянии покоя частота сердцебиения у большинства взрослых составляет от 60 до 100 ударов в минуту. У людей, которые регулярно занимаются спортом, показатель может быть ниже. Временное учащение пульса при нагрузке, испуге или эмоциональном напряжении считается нормальной реакцией организма.

Одна из распространенных причин — стресс. При напряжении организм вырабатывает адреналин и другие гормоны, из-за чего сердце начинает работать быстрее. Похожая реакция может возникнуть при испуге или сильных эмоциях.

Пульс также способен повышаться при недостатке жидкости. После активного потоотделения объем крови немного уменьшается, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение. Жара дополнительно расширяет сосуды и может заставить сердце биться чаще.

Еще одной причиной может стать начинающаяся инфекция. Повышение температуры обычно сопровождается учащением сердцебиения, однако иногда изменения пульса появляются еще до первых заметных симптомов заболевания.

На частоту сердцебиения способны влиять кофеин и алкоголь. У некоторых людей кофе и энергетические напитки вызывают учащенный пульс или ощущение сердцебиения. Алкоголь также может временно повышать частоту сердечных сокращений и ухудшать сон, из-за чего организм хуже восстанавливается.

Причиной могут оказаться и лекарства. В числе препаратов, способных повышать пульс, эксперты называют некоторые средства от астмы, антидепрессанты, препараты для щитовидной железы, а также отдельные назальные капли и спреи. Самостоятельно отменять назначенные лекарства при этом не следует.

Обратиться к врачу стоит, если высокий пульс сохраняется в состоянии покоя без очевидной причины или сопровождается болью в груди, сильной одышкой, головокружением, обмороком либо длительными приступами сердцебиения.

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Здоровьеучащенное сердцебиение
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