Врач Вялов рассказал, почему остывший картофель полезнее горячего

Остывший картофель полезнее горячего. Об этом написал в своем Telegram-канале врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Резистентный крахмал — особый тип углеводов, который не расщепляется в тонком кишечнике. Он проходит транзитом до толстой кишки, где становится пищей для бактерий, вырабатывающих бутират. Это вещество ремонтирует стенки кишечника и гасит системное воспаление, пояснил эксперт.

Во время варки крахмал набухает, а в холодильнике перестраивается в плотную кристаллическую структуру, устойчивую к ферментам. Это работает со всеми крахмалистыми продуктами, подчеркнул Вялов.

Разница с обычным крахмалом существенная. Обычный быстро расщепляется и повышает сахар, давая 4 ккал на грамм, а резистентный не повышает сахар, содержит всего 1,5 ккал на грамм и работает как пребиотик.

Главный источник такого крахмала — охлажденный картофель. Также он содержится в зеленых бананах (около 4,5 г на плод), бобовых (2–5 г на 100 г), охлажденном рисе и макаронах al dente, овсянке (около 3,6 г на 100 г).

При этом Вялов отметил важный нюанс: при повторном разогреве структура разрушается, и крахмал снова становится обычным. Чтобы сохранить пользу, картофель лучше есть охлажденным, например в салате.

«Полезная доза — 20–30 г в день, это 2–3 остывшие картофелины. Больше 45 г может дать вздутие и метеоризм из-за активной ферментации бактериями», – рассказал врач.

По словам Вялова, охлажденный картофель — это не «быстрые углеводы», а пребиотик с пониженным гликемическим индексом.

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