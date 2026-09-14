Ученые заявили о связи ночного света с изменениями в сердце

Воздействие света на человека ночью связано с изменением структуры сердца и ранними признаками ухудшения его работы. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что к таким выводам исследователи пришли после анализа данных более одиннадцати тысяч участников британского проекта, которые носили на запястье специальные датчики освещенности. Проведенная через три года магнитно-резонансная томография показала, что у людей с высокой ночной световой нагрузкой стенки левого желудочка были толще, а показатели сокращения миокарда оказались ниже. Авторы работы подчеркивают, что обнаруженные различия являются лишь ранними изменениями и не означают обязательного наличия сердечно-сосудистого заболевания у всех спящих при свете людей.

Другие ученые обнаружили в коре головного мозга редкую группу нейронов, которая активно запускает процессы засыпания и синхронизирует работу обширных участков мозга. Результаты уникального эксперимента были представлены научному журналу Nature, передает «Газета.Ru». Речь идет о клетках Sst-Chodl, которые составляют всего около двух десятых процента от общего числа клеток коры и способны передавать сигналы на большие расстояния. В ходе наблюдений за мышами выяснилось, что во время бодрствования эти нейроны практически неактивны, а при переходе в глубокий медленный сон их активность резко возрастает.

Искусственная активация обнаруженных клеток привела к замедлению и синхронизации активности коры, благодаря чему подопытные животные быстрее засыпали и проводили во сне больше времени. Авторы работы подчеркнули, что кора головного мозга не просто пассивно переходит в состояние сна под воздействием глубоких структур, но и сама активно участвует в этом процессе.

Особый интерес вызывает тот факт, что данные нейроны сохранились в ходе эволюции на протяжении сотен миллионов лет от земноводных и рептилий до человека. Теперь исследователи планируют выяснить участие этих клеток в формировании потребности во сне, что поможет лучше понять природу различных неврологических и психических нарушений.

Ранее врач Эдуард Эстивилл предупредил о смертельной опасности нескольких дней без сна.