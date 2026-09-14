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Ученые связали покраснение основания ногтей с болезнями сердца и печени

www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Покраснение лунул (светлых полумесяцев у основания ногтя) может указывать на сердечную недостаточность, цирроз печени, ревматоидный артрит и другие патологии. Об этом говорится в обзоре, опубликованном в American Journal of the Medical Sciences (AJMS), материал перевел aif.ru.

В публикации говорится, что в норме этот участок имеет белесый цвет, а его покраснение встречается довольно редко.

Согласно исследованию ученых из Медицинской школы Рутгерса (США), изменение окраски сразу нескольких лунул преимущественно фиксируется при системных заболеваниях, поражающих весь организм.

«Наиболее часто в научной литературе покраснение лунул связывали с сердечно-сосудистыми, аутоиммунными и ревматологическими заболеваниями», — сказано в статье.

По словам ученых, также этот признак описывали у пациентов с болезнями печени, соединительной ткани, очаговой алопецией и отравлением угарным газом.

При этом красная лунула не гарантирует наличие патологии, а точный механизм связи не установлен. Эксперты предполагают, что покраснение обусловлено расширением мелких капилляров под ногтем и усилением кровотока на фоне системных сбоев.

«Количество пораженных ногтей также имеет значение. Если красный цвет появляется сразу на нескольких лунулaх, это чаще может указывать на системную проблему», — добавили исследователи.

В то же время они пояснили, что при покраснении лишь одного ногтя необходимо исключить местные причины, такие как: подногтевая опухоль, кровоизлияние или инфекция ногтевого ложа.

Специалисты подчеркивают, что аномальный оттенок лунул служит важным сигналом для углубленного медицинского обследования. Этот симптом известен с 1950-х годов, но из-за редкости его диагностическая ценность часто упускается из виду.

Ранее врач Мария Кызымко объяснила, на что может указывать изменение цвета ногтей.
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