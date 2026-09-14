Ученые назвали восемь привычек, способных продлить жизнь на 20 лет

Продолжительность жизни во многом зависит от повседневных привычек. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировавшие данные примерно 700 тысяч человек в возрасте от 40 до 99 лет. Об этом сообщается на портале t-online, перевод статьи выполнил aif.ru.

По оценке учёных, сочетание благоприятных факторов у 40-летнего человека может быть связано с увеличением ожидаемой продолжительности жизни почти на 20 лет. Первым фактором исследователи назвали низкий уровень хронического стресса. Полностью исключить его из жизни невозможно, однако регулярная физическая активность, полноценный сон и расслабляющие практики помогают справляться с нагрузкой.

Важную роль играет питание. В рекомендациях специалистов упор сделан на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и разнообразный рацион. Еще один ключевой фактор — движение.

На продолжительность жизни также влияет общение. Регулярные контакты с друзьями и близкими связаны с более благоприятными показателями здоровья, тогда как социальная изоляция может иметь обратный эффект. Не менее важен и достаточный сон.

Отдельно исследователи выделили отказ от курения. У заядлых курильщиков средняя продолжительность жизни примерно на 10 лет меньше, чем у некурящих. При этом отказ от сигарет приносит пользу даже в зрелом возрасте.

Еще один фактор — сокращение употребления алкоголя. Современные рекомендации уже не рассматривают определенный объем алкоголя как полностью безопасный: специалисты исходят из того, что риск для здоровья существует даже при небольших количествах. Также отдельно выделяется сокращение зависимости от сильнодействующих обезболивающих препаратов, отпускаемых по рецепту.

Ранее сообщалось, что время первого и последнего приема пищи напрямую связано с продолжительностью жизни и рисками смертности от различных заболеваний.