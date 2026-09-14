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Тренер Перев назвал идеальный вид физической активности при сидячей работе

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Современным офисным сотрудникам для компенсации последствий сидячего образа жизни необходима регулярная фитнес-активность, а не высокие достижения в спорте. Об этом NEWS.ru заявил фитнес-тренер Сергей Перев.

Он отметил, что многие люди ошибочно откладывают начало занятий из-за ложного убеждения в необходимости профессиональной подготовки и восприятия физических нагрузок как жесткого соревнования. Специалист предупредил, что при малоподвижном образе жизни человек постепенно теряет контакт с собственным телом и сталкивается со скованностью, хронической усталостью и болями в спине. Мышцам, суставам и сердечно-сосудистой системе необходима регулярная работа для поддержания нормального функционирования.

Эксперт подчеркнул, что тело может уставать не только от физической нагрузки, но и от ее полного отсутствия, поэтому привычка ежедневно двигаться позволяет сохранить здоровье на долгие годы.

Преодолеть осеннюю сонливость и упадок сил поможет специальный комплекс простых упражнений и работа с дыханием. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист по физической культуре и спорту и фитнес-тренер Надежда Фридман. Эксперт отметила, что начинать любую такую практику важно со спокойного вдоха и более длинного выдоха для поддержки нервной системы.

В повседневную разминку рекомендуется включить мягкие наклоны для расслабления позвоночника и растирание ушных раковин для быстрого пробуждения. Тренер советует дополнить занятия раскрытием грудной клетки и легким встряхиванием всем телом для снятия мышечного напряжения. Завершать тренировку следует подъемами со стула для улучшения кровообращения и несколькими финальными спокойными выдохами. При возникновении боли или головокружения практику нужно немедленно остановить, а при стойком снижении настроения следует обратиться за медицинской помощью.

Ранее тренер Алина Кирилкина назвала эффективное упражнение для женского фитнеса.
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