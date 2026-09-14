Сомнолог Малоу назвал эффективный способ взбодриться после недосыпа

Двадцать минут физической активности помогают улучшить работу мозга и снизить ощущение недосыпа после бессонной ночи. Об этом в беседе с Men's Health рассказали врачи-сомнологи Праваит Рудрараджу и Бет Малоу, передает «Лента.ру».

По словам Малоу, недостаток сна негативно отражается на отделах мозга, отвечающих за память и пространственное восприятие. Физическая нагрузка способствует восстановлению их функций.

Рудрараджу добавил, что подобный эффект достигается за счет усиления притока кислорода и нормализации уровня серотонина. При этом специалисты подчеркивают, что тренировки не способны заменить полноценный отдых, во время которого мозг закрепляет воспоминания, физическая активность не может это сделать. Тем не менее обычная прогулка или поездка на велосипеде станут отличным способом улучшить самочувствие и поднять настроение.

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