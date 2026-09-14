Это не просто забывчивость! Мозг предупреждает об Альцгеймере за 7 лет

В представлениях о болезни Альцгеймере наступает тектонический сдвиг. Многолетняя аксиома, согласно которой первые достоверные признаки заболевания дают амилоидные бляшки, видимые на ПЭТ‑сканах, оказалась под вопросом.

Истоки повреждения

Международная группа исследователей, опубликовавшая свои выводы в журнале Nature Neuroscience, обнаружила, что структурные изменения мозга фиксируются на магнитно‑резонансной томографии как минимум за семь лет до того, как классические маркеры становятся заметны. Это открытие не просто уточняет хронологию, оно заставляет переписать ранние главы истории развития болезни. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

— В основе работы лежит уникальное по длительности наблюдение. Учёные отслеживали когнитивно здоровых пожилых людей, у которых на момент старта не было ни малейших жалоб на память или мышление. На протяжении почти двадцати лет участники регулярно проходили МРТ‑сканирование. Со временем часть из них обзавелась амилоидными бляшками, которые можно увидеть при позитронно‑эмиссионной томографии, а другие — нет. Именно это естественное разделение позволило исследователям заглянуть в прошлое каждого испытуемого.

Методика была проста и элегантна. Сначала фиксировался момент, когда ПЭТ впервые показывал отложения амилоида. Затем авторы ретроспективно проанализировали все МРТ‑снимки, сделанные за десять предшествующих лет. И там, в этих архивах, проявилась закономерность. У тех, кому позже суждено было стать «амилоид‑позитивными», уже за много лет до этого наблюдалась постепенная потеря толщины коры мозга, в тех областях, которые при болезни Альцгеймера поражаются в первую очередь. Временной интервал составил не менее семи лет. Это означает, что субстрат повреждения существует задолго до того, как стандартная нейровизуализация способна зафиксировать классический признак недуга. В своем уме. Как остановить старение мозга и сохранить память Подробнее

Начинают лечить слишком поздно?

Такой результат ставит перед научным сообществом два принципиально разных толкования.

Биологические каскады, связанные с Альцгеймером, запускаются и влияют на мозг, когда бляшек ещё нет. Эти процессы могут либо непосредственно готовить почву для будущего амилоида, либо протекать параллельно с самыми ранними, пока невидимыми для томографии изменениями.

Существуют самостоятельные механизмы, не зависящие от амилоидных отложений. Воспалительные реакции, дисфункция микроглии, изменения в сосудистой стенке и сбои в работе «очистной» сети мозга, способны вызывать атрофию коры безо всякого участия бляшек. Если верен второй сценарий, то фармацевтические мишени, на которых десятилетиями сосредотачивались разработчики, охватывают лишь позднюю стадию длительного процесса.

Последствия для клинической практики и исследований выходят далеко за рамки академического интереса. Большинство текущих клинических испытаний отбирают участников именно по наличию амилоида на ПЭТ. Теперь становится очевидным, что таким образом из выборки исключаются пациенты с уже идущим, но скрытым от сканеров поражением мозга. Это может объяснять, почему многие антиамилоидные препараты показывали скромную эффективность, их начинали давать слишком поздно, когда работа мозга уже непоправимо нарушена. Альцгеймер и сон. Ученые рассказали, кого недосып быстро приводит к деменции Подробнее

«Окно» станет больше

В то же время открытие расширяет так называемое терапевтическое окно. Если перестройка коры начинается за семь и более лет до первого ПЭТ‑сигнала, значит, у профилактических стратегий появляется гораздо больше времени для работы. Вопрос лишь в том, какой именно. Сегодня арсенал врачей ограничен модификацией образа жизни, контролем сосудистых факторов и неспецифическими нейропротекторами. Но знание точной хронологии позволит сместить акцент на поиск ранних биомаркеров, фиксирующих самые первые молекулярные события.

Особого внимания заслуживает прогресс в области жидкостных тестов. Уже сейчас в клиническом обороте появляются исследования крови на фосфорилированный тау‑белок (p‑tau217), которые помогают ускорить диагностику.

Однако их чувствительность и специфичность пока далеки от идеала, возможны как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Новые данные о структурных изменениях могут подсказать, в какой момент следует комбинировать МРТ, исследование крови и, возможно, новые маркеры воспаления или сосудистой функции, чтобы получить многомерный портрет ранней стадии. КТ, МРТ, УЗИ, рентген: какие бывают исследования и зачем они нужны Подробнее

С чего на самом деле начинается Альцгеймер?

Не менее важно и то, что исследование подталкивает к пересмотру определений. Что считать началом болезни: момент первых срезов на МРТ, появление растворимых форм амилоида в цереброспинальной жидкости или только образование бляшек? От ответа на этот вопрос зависит, как будут планироваться профилактические вмешательства и как интерпретировать результаты уже завершённых экспериментов. Возможно, в ближайшие годы нам придётся привыкнуть к мысли, что Альцгеймер — это заболевание с десятилетиями скрытого течения и амилоидные скопления лишь один из поздних его маяков, а не пусковой крючок.

Новая работа — это приглашение к более широкому взгляду на развитие заболевания. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на бляшках, исследователи всё чаще обращают внимание на иммунную регуляцию, метаболический статус нейронов и эффективность работы глимфатической системы. Вероятно, будущая терапия будет комплексной, воздействующей на несколько звеньев патологической цепи на разных временных этапах. И хотя до практических рекомендаций ещё далеко, сама постановка вопроса уже меняет траекторию развития нейробиологии. Теперь мы знаем, что часы болезни начинают тикать гораздо раньше, чем мы привыкли думать, и это знание лучший компас для поиска новых решений.