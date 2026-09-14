Пища для ума. Назван продукт, способный улучшить внимание и память

Испанские учёные провели первое в своём роде исследование, которое связало ликопин — ярко-красный пигмент томатов — с реальными изменениями в работе мозга. Оказалось, что один из самых популярных в мире продуктов питания воздействует на такие когнитивные функции человека, как внимание и память.

Как проходило исследование

Исследование, опубликованное в журнале Antioxidants, было проведено Университетом Барселоны. Его построили по перекрёстной схеме: каждый участник (их было 42 человека) становился сам себе контрольной группой. Все добровольцы — здоровые люди 40–55 лет — сначала неделю сидели на диете без ликопина, исключив томаты, арбузы, папайю и грейпфруты.

Затем следовали два трёхмесячных периода. В одном из них участники эксперимента ежедневно съедали 35 граммов концентрированной томатной пасты, в другом — придерживались рациона с низким содержанием ликопина. Между фазами был месячный перерыв для «перезагрузки» организма.

Главный результат: после «томатной диеты» у испытуемых вырос уровень ликопина в крови. В когнитивных тестах люди показывали более хорошие результаты по так называемому избирательному вниманию — способности фокусироваться на важном и игнорировать лишнее. Также улучшились скорость обработки информации и ассоциативная память — умение связывать разрозненные факты. Например, запоминать имена людей по лицам.

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Особый интерес вызвали результаты сканирования мозга 14 участников. После «томатной диеты» во время отдыха учёные увидели у них снижение связей между нейронами в лобно-теменных и слуховых зонах. Кажется, это звучит как недостаток, но сами авторы трактуют это наблюдение иначе. По их мнению, мозг словно бы отсекает лишние связи, работая эффективнее. Похожие изменения наблюдаются после тренировок рабочей памяти.

Когда же томатов в рационе испытуемых было мало, исследователи фиксировали ослабление связности в тех областях мозга, которые отвечают за концентрацию и внимание. Авторы работы пишут: «В совокупности нейронные изменения дают основание полагать, что употребление томатов запускает функциональную перестройку крупномасштабных нейронных сетей мозга. За счёт устранения избыточных межсетевых связей такая реорганизация повышает эффективность и адаптивность этих сетей».

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Почему это происходит

Ликопин — мощный антиоксидант. Его уникальность в том, что он способен проникать через гематоэнцефалический барьер — защитную «стенку» между мозгом и кровеносной системой (правда, на эту тему учёные ещё спорят). Попадая в центральную нервную систему, ликопин может снижать окислительный стресс и нейровоспаление. А ведь именно эти процессы связаны с возрастным ухудшением памяти.

Также авторы исследования наблюдали незначительное увеличение уровня белка BDNF, который поддерживает рост и выживание нейронов. Иначе говоря, способствует росту мозга.

При этом учёные из Университета Барселоны оговариваются: их исследование не было слепым — участники знали, едят они томатную пасту или нет. А это значит, что на результаты тестов мог повлиять эффект плацебо. Кроме того, сканирование мозга проводилось лишь на 14 добровольцах, а этого мало (напомним, численность всей группы составляла 42 человека).

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В общем, результаты этого эксперимента — лишь первое свидетельство, но вовсе не доказательство того, что помидоры улучшают память и предотвращают деменцию. Нужны более крупные и длительные испытания.

Конечно, томатная паста не лекарство. Да, она содержит ликопин, который легче усваивается из термически обработанных плодов, чем из свежих (пасту получают путём уваривания протёртой массы спелых помидоров). И если добавить её ложку в рагу или макароны, это не повредит, а, возможно, и поможет мозгу работать чуть эффективнее.

Но не будем забывать, что этот пищевой продукт содержит также соль (обычно до 1,5%), а иногда — сахар и загустители. Так что злоупотреблять им не стоит.

Пока просто знайте, что помидоры богаты мощными антиоксидантами и витаминами. И при приготовлении соусов и томатной пасты эти ключевые ингредиенты остаются неизменными.