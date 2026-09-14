Диетолог объяснила, зачем есть 100 граммов мойвы раз в неделю

Включение мойвы в рацион может помочь организму справляться с повышенной нагрузкой и стрессом, рассказала РИА Новости врач-диетолог Анна Гусева.

По словам специалиста, польза этой рыбы связана с сочетанием витаминов и минералов. В мойве содержатся витамины B6 и B12, омега-3 жирные кислоты, магний, фосфор и калий.

Особое значение Гусева придает магнию. По ее словам, этот минерал помогает снижать возбудимость нервной системы, уменьшать мышечное напряжение и поддерживать нормальный сон. Калий, как отмечает врач, дополняет действие магния и участвует в поддержании нормального давления.

Диетолог добавила, что для получения этих питательных веществ достаточно включать около 100 граммов мойвы в недельный рацион.

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