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Эндокринолог Андрюхина рассказала, как помочь ребёнку лучше учиться

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Снижение успеваемости и рассеянность у школьника могут быть связаны не только с учебной нагрузкой, но и с состоянием здоровья, рассказала в программе «Доброе утро» на Первом канале эндокринолог Оксана Андрюхина. Об этом сообщает 1tv.ru.

В первую очередь специалист советует проверить показатели гормонов щитовидной железы, железа и витаминов группы B. При выявлении дефицитов восполнять их следует по назначению врача.

Андрюхина также не рекомендует заставлять ребёнка постоянно заниматься по учебникам. По её словам, спорт, рисование и другие увлечения помогают мозгу переключаться и отдыхать, что положительно влияет на память и способность к обучению.

Тренировать мозг можно и с помощью привычных бытовых действий. Врач предложила иногда выполнять их непривычной рукой, менять маршруты прогулок, путешествовать и привлекать ребёнка к интересным домашним делам.

Полезны и подвижные игры, развивающие координацию, равновесие и скорость реакции. Андрюхина подчеркнула, что физическую активность лучше включать в режим всей семьи.
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