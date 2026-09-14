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Эксперты объяснили, почему появляется ощущение кома в горле

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Ощущение, будто в горле застрял комок, не всегда означает, что в горле находится инородный предмет. Французский портал Top Santé со ссылкой на специалистов перечисляет несколько возможных причин этого состояния. Перевод статьи выполнил aif.ru.

В некоторых случаях чувство инородного тела возникает на фоне воспаления. Его причиной могут быть ангина, увеличение миндалин, воспаление слизистой или увеличение лимфатических узлов. Реже подобный симптом встречается при заболеваниях щитовидной железы или гортани. Еще одна возможная причина — действительно застрявший в горле инородный предмет.

Однако неприятные ощущения могут появляться и без серьезного заболевания. Среди возможных факторов специалисты называют сильный стресс, недостаток сна и интенсивное курение. При этом человеку может казаться, что горло сдавливает или что стало сложнее глотать.

Если ощущение не проходит, сопровождается повышенной температурой, выраженной слабостью, головной болью или усиливает тревогу, стоит обратиться к врачу. После осмотра специалист при необходимости может направить пациента к оториноларингологу или аллергологу. В отдельных случаях требуется дополнительное обследование, включая эндоскопию.

Лечение зависит от причины симптома. При воспалении требуется устранить инфекцию или другое заболевание, при наличии инородного тела — удалить его. Если неприятные ощущения связаны преимущественно с эмоциональным напряжением, облегчить состояние иногда помогают расслабление и снижение уровня стресса.

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