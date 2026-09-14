Врач назвала главную опасность курения для Пугачевой

Курение усиливает риски сердечно-сосудистых катастроф - инфарктов, инсультов, тромбоэмболий, предупредила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач Надежда Чернышова.

Напомним, российская артистка Алла Пугачева ранее опубликовала видео, на котором пользователи заметили пепельницу, чашку с кофе и электронный тонометр. С таким «набором» певица приехала отдыхать в Турцию.

Поклонники вспомнили, что у Пугачевой есть и ряд особых заболеваний: сахарный диабет второго типа и ишемическая болезнь сердца.

«При атеросклерозе возникновение бляшек связано с повреждением внутренних стенок сосудов. И вещества, содержащиеся в табачном дыме, разъедают стенки артерий изнутри. А если при этом еще и повышен уровень глюкозы, то этот процесс идет в разы быстрее. То есть содержащиеся в табачном дыме вещества повреждают стенки артерий, а никотин сужает сосуды, вызывая повышение давления. То есть выкуренная сигарета сразу дает скачок артериального давления. Если при этом еще и не подобраны правильные препараты, у человека есть артериальная гипертензия, то вместе с курением это может привести к кровоизлиянию в мозг из-за разрыва стенки артерии», - отметила врач.

Чернышова подчеркнула, что никотин ухудшает чувствительность организма к инсулину и способствует повышению уровня глюкозы при сахарном диабете.

«Контролировать уровень сахара некурящему человеку намного проще, чем курящему», - добавила врач.

Ранее врач Чернышова назвала «бактериальные бомбы», которые есть в каждом доме.