Мех, собака и Тейлор Свифт. Уроженец России открыл Неделю моды в Нью-Йорке

Уроженец Санкт-Петербурга Генри Занков открыл Неделю моды в Нью-Йорке дебютным показом для Diane von Furstenberg. А на другом шоу главным сюрпризом стал пушистый «двойник» собаки Тейлор Свифт. В этом году у модного форума появилось еще одно важное правило — натуральному меху сказали нет.

Русский след на подиуме

Нью-Йоркская неделя моды стартовала 10 сентября. Одним из главных событий первого дня стал показ Diane von Furstenberg, который одновременно являлся и дебютом Генри Занкова в качестве художественного директора знаменитого американского бренда.

Занков родился в Санкт-Петербурге, а в девятилетнем возрасте вместе с родителями переехал в США. Он вырос в Нью-Джерси, окончил Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке и постепенно сделал ставку на трикотаж, цвет и необычные сочетания фактур.

С Diane von Furstenberg дизайнер уже знаком давно. В 2014 году он пришел в компанию как дизайнер трикотажа и проработал там около четырех лет. Позднее Занков создал собственный бренд, а теперь вернулся в компанию уже на руководящую творческую должность.

Для первого показа Занков не стал отказываться от узнаваемых кодов Diane von Furstenberg. В коллекции весна–лето 2027 сохранилось главное наследие марки — знаменитое платье с запахом. Но дизайнер сделал его современнее, добавив яркие цвета, графические принты, животные мотивы, свободные накидки и необычные сочетания материалов.

Пушистая сенсация

Не обошлось и без курьеза. На показе Tommy Hilfiger в отеле Plaza на подиум вышла белая пушистая собака. Она настолько напоминала Венди, нового питомца Тейлор Свифт и ее мужа, футболиста Трэвиса Келси, что зрители решили: знаменитая собака тоже получила приглашение на Неделю моды.

Но поклонников ждало разочарование. На подиуме была не Венди, а ее двойник. Позже это подтвердили журналисты Page Six. Появление собаки было своеобразным реверансом в сторону недавней рекламной кампании Tommy Hilfiger, в которой настоящая Венди снималась вместе с Келси.

Сам показ тоже получился заметным. Томми Хилфигер впервые провел шоу в легендарном отеле Plaza, а вместе с моделями по подиуму прошел и похожий на Венди самоед. Среди гостей были Джиджи Хадид, Кейт Мосс и другие звезды.

Меху закрыли дорогу

Еще одной особенностью нынешней Недели моды стал официальный запрет на натуральный мех. Совет американских дизайнеров CFDA установил новое правило для мероприятий официального расписания. Теперь дизайнеры не должны использовать изделия из натурального меха на показах NYFW, хотя предусмотрены отдельные исключения.

Это первый сезон, когда правило действует в полном объеме. Решение стало частью более широкого изменения отношения модной индустрии к использованию продукции животного происхождения.

Всего в официальной программе Недели моды заявлено около 70 показов и презентаций. Еще десятки мероприятий проходят за пределами основного расписания. Показывают коллекции сезона весна–лето 2027.

Таким образом, нынешняя Неделя моды оказалась богатой на символичные события: американская марка получила нового художественного руководителя с российскими корнями, культовый отель впервые принял показ Tommy Hilfiger, а место настоящей звезды соцсетей на подиуме неожиданно заняла ее пушистая копия.