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Умерла балерина Лилия Сабитова

Виталий Савельев / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Балерина, основатель Театра русского балета «Московия», народная артистка России Лилия Сабитова умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, тело артистки обнаружила в ее квартире в Москве племянница. Причины смерти устанавливаются.

Сабитова была широко известна как солистка, балетмейстер и художественный руководитель театра. Она гастролировала по многим странам, включая США, Китай, Аргентину, Францию, Португалию, Италию, Японию, Испанию и Австралию.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни народный художник России, иконописец и миниатюрист Владимир Молодкин.
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