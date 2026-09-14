Умерла балерина Лилия Сабитова

Балерина, основатель Театра русского балета «Московия», народная артистка России Лилия Сабитова умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, тело артистки обнаружила в ее квартире в Москве племянница. Причины смерти устанавливаются.

Сабитова была широко известна как солистка, балетмейстер и художественный руководитель театра. Она гастролировала по многим странам, включая США, Китай, Аргентину, Францию, Португалию, Италию, Японию, Испанию и Австралию.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни народный художник России, иконописец и миниатюрист Владимир Молодкин.