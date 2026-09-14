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Страшное ДТП, утрата мужа и годы без сцены: умерла балерина Лилия Сабитова

Кадр из видео
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Знаменитая балерина, хореограф и телеведущая Лилия Сабитова ушла из жизни в возрасте 73 лет. Тело артистки в ее столичной квартире нашла племянница. По предварительной версии, смерть наступила по естественным причинам. Aif.ru собрал подробности.

Едва не оборвавшая карьеру авария

Лилия Сабитова родилась 12 августа 1953 года в столице Узбекистана. Танцами увлеклась с ранних лет, а в 1971 году получила диплом Ташкентского хореографического училища.

Спустя год она отправилась на стажировку в Московское хореографическое училище, где занималась под руководством Лидии Меньшовой. По возвращении на родину Сабитова вошла в труппу Узбекского театра оперы и балета имени Навои, однако почти сразу столкнулась с серьезным испытанием. Во время подготовки партии Китри в «Дон Кихоте» ее сбила машина.

Удар привел к множественным повреждениям позвоночника и нижних конечностей, из-за которых ей пришлось долго восстанавливаться в стационаре. Изначально медики были категоричны и фактически ставили крест на продолжении балетной карьеры.

Несмотря на неутешительные прогнозы, спустя два года лечения и изнурительной реабилитации Сабитова приняла решение, навсегда изменившее ее жизнь. В 1974 году она вошла в состав «Москонцерта», где исполняла сольные и парные номера.

Спустя пять лет артистка завоевала первую премию VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а в 1984 году стала лауреатом третьей премии Всесоюзного конкурса балетмейстеров. Хореографическое творчество раскрыло новую сторону ее дарования.

Голос утренней зарядки и создание собственной труппы

В 1981-м Лилия Сабитова стала солисткой ансамбля «Камерный балет», основанного годом ранее балетмейстером Большого театра Станиславом Власовым, который вскоре стал ее супругом. В репертуаре артистки присутствовали как классические образы — Маша в «Щелкунчике», Вакханка в «Вальпургиевой ночи», «Умирающий лебедь» в постановке Михаила Фокина, — так и авторские монобалеты: «Эхо Айседоры Дункан в России», «Сновидения о Кармен», «Сонаты».

Начиная с 1985 года Сабитова вела на Центральном телевидении программу ритмической гимнастики. Ее фирменные фразы «Приготовились, начинаем разминку!» и легендарное «Резче движения!» звучали едва ли не в каждом советском доме.

Параллельно артистка пробовала силы в кинематографе, снявшись в лентах «Рецепт её молодости» (1983) и «Зимний вечер в Гаграх» (1985).

В 1990 году она основала собственный коллектив — Московский государственный театр балета Лилии Сабитовой, который спустя десять лет получил название «Московия». С этим театром она побывала на гастролях в США, Китае, Аргентине, Франции, Италии, Японии и Австралии. В 1987 году Сабитова удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1995-м стала народной артисткой России.

Потеря мужа и последние годы вдали от сцены

Супруги совместно руководили «Московией». С 2012 года пара проживала на Кипре, где позже прошла мировая премьера балета «Моя Эллада», для которого Сабитова написала либретто и разработала хореографию. В сентябре 2017 года Станислав Власов перенес инфаркт, после которого его экстренно доставили в Москву, в клинику имени Сеченова. Несмотря на все старания, врачи оказались бессильны и 12 ноября 2017 года хореограф ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Овдовевшая Сабитова вернулась в Россию и продолжила управлять театром, хотя все реже оказывалась в центре общественного внимания. Она посвящала время работе с молодыми исполнителями — выпускниками хореографических училищ Москвы и Санкт-Петербурга, сохраняя и передавая традиции отечественного балетного искусства.

14 сентября 2026 года стало известно, что Лилия Рашитовна ушла из жизни в Москве. Тело артистки обнаружила ее племянница. Точная причина кончины устанавливается, однако, по предварительным сведениям, артистка умерла по естественным причинам.
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