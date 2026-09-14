«Я иду к славе!» Как умерла жена Есенина Айседора Дункан

«Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я не Айседора Дункан! Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию», — так отражал претензии председателя домкома Швондера профессор Пребраженский.
Искусство и нужда
Упоминание имени Айседоры Дункан в булгаковском «Собачьем сердце» неслучайно — для молодой Советской России американская танцовщица была знаковой фигурой.
На фоне попыток изоляции страны мировая звезда не просто охотно приезжала, но и приняла советское гражданство.
Дочь разорившегося американского банкира занялась танцами не только из любви к искусству. С юных лет ей приходилось помогать матери содержать семью, и навыки танца тут были как нельзя кстати. Айседора не только выступала сама, но и давала уроки танцев всем желающим.
В Россию с любовью
В 18 лет девушка переехала в Чикаго, где предложила свою собственную программу владельцам местных ночных клубов. Ее необычная пластика и выступления босиком в греческом хитоне сперва шокировали публику, привыкшую к другому. Но вскоре ее популярность начала стремительно расти.
К своим первым гастролям 1904 года в Петербурге Айседора Дункан уже была мировой звездой. Но к России она прикипела особенно, возвращаясь раз за разом.
В начале 1920-х ее увлекла предложенная лично большевистским наркомом просвещения Луначарским создать в Советской России школу свободного танца. Дункан не только приняла приглашение, но вскоре приняла и советское гражданство. Способствовал этому и яркий и бурный роман танцовщицы с Сергеем Есениным. Этому не помешало даже то, что поэт был на 18 лет младше.
По воле рока
Сергея и Айседору объединяли не только страсть и талант, но и какая-то обреченность, сквозившая через обе их биографии.
Пережившая немало романов, подлинный удар судьбы танцовщица получила в 1913 году. Двое ее детей ехали вместе с няней по одной из парижских улиц. В результате дорожного инцидента машина заглохла, и водитель вышел, чтобы завести ее специальной ручкой. Но автомобиль накренился и скатился в реку Сену. Глубины в этом месте оказалось достаточно, чтобы находившиеся в ней люди утонули. Второй случай с автомобилем произошел как раз в Советской России, незадолго до развода с Есениным. Айседора в качестве пассажирки ехала из Пскова в Питер, когда машина вылетела в канаву. Тогда танцовщица отделалась легкими травмами.
Русский подарок
Несмотря на это, Дункан по-прежнему любила автомобили и обожала быструю езду. В начале осени 1927 года в Ницце об Айседоре снимали фильм, а она находилась в приподнятом настроении. Причиной был новый любовный роман.
У танцовщицы была любимая красная шаль, подаренная русскими художниками. По моде того времени Айседора забрасывала ее край далеко за плечо.
Свидетели не раз видели, как Дункан проносится в автомобиле, а за ней на ветру развевается алая шаль из китайского шелка.
«Я убил Мадонну!»
Подруга танцовщицы Мэри Дести вспоминала, что 14 сентября у нее было очень дурное предчувствие. Она несколько раз попросила Айседору отменить поездку, но та лишь отмахнулась. Тогда Мэри подошла к водителю, попросив его ни в коем случае не поддаваться на уговоры танцовщицы ехать «с ветерком». Тот уверил женщину, что никогда не допустит того, чтобы со звездой что-нибудь случилось.
Айседора, садясь в машину, величественно произнесла: «Прощайте, друзья! Я иду навстречу к славе!»
Вопреки легенде, никакой бешеной езды не было. Всё случилось буквально сразу после того, как машина тронулась с места.
Автомобиль проехал всего несколько десятков метров и остановился. Из него выскочил водитель с безумными глаза, закричав: «Я убил Мадонну!»
Гоночный автомобиль был низким и не имел крыльев над колесами. Свисающий край шали попал на колесо, и всего нескольких оборотов хватило для того, чтобы удушение превратилось в фатальный перелом шеи.
Жизнь как трагедия
Когда Айседору доставили в госпиталь, врач лишь развел руками: «Тут ничего не поделаешь, она умерла мгновенно».
Современники танцовщицы рассказывали, что ее творчество было пропитано темой трагизма и смерти. И тут даже не скажешь, что отчего — жизнь влияла на танец или танец на жизнь. За Айседору Дункан всё решила судьба.