«Я иду к славе!» Как умерла жена Есенина Айседора Дункан

«Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я не Айседора Дункан! Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию», — так отражал претензии председателя домкома Швондера профессор Пребраженский.

Искусство и нужда

Упоминание имени Айседоры Дункан в булгаковском «Собачьем сердце» неслучайно — для молодой Советской России американская танцовщица была знаковой фигурой.

На фоне попыток изоляции страны мировая звезда не просто охотно приезжала, но и приняла советское гражданство.

Дочь разорившегося американского банкира занялась танцами не только из любви к искусству. С юных лет ей приходилось помогать матери содержать семью, и навыки танца тут были как нельзя кстати. Айседора не только выступала сама, но и давала уроки танцев всем желающим.

Айседора Дункан, 1896 г. Фото: ru.wikipedia.org/

В Россию с любовью

В 18 лет девушка переехала в Чикаго, где предложила свою собственную программу владельцам местных ночных клубов. Ее необычная пластика и выступления босиком в греческом хитоне сперва шокировали публику, привыкшую к другому. Но вскоре ее популярность начала стремительно расти.

К своим первым гастролям 1904 года в Петербурге Айседора Дункан уже была мировой звездой. Но к России она прикипела особенно, возвращаясь раз за разом.

В начале 1920-х ее увлекла предложенная лично большевистским наркомом просвещения Луначарским создать в Советской России школу свободного танца. Дункан не только приняла приглашение, но вскоре приняла и советское гражданство. Способствовал этому и яркий и бурный роман танцовщицы с Сергеем Есениным. Этому не помешало даже то, что поэт был на 18 лет младше.

Айседора Дункан с детьми. 1913 год. Фото: Commons.wikimedia.org

По воле рока

Сергея и Айседору объединяли не только страсть и талант, но и какая-то обреченность, сквозившая через обе их биографии.

Пережившая немало романов, подлинный удар судьбы танцовщица получила в 1913 году. Двое ее детей ехали вместе с няней по одной из парижских улиц. В результате дорожного инцидента машина заглохла, и водитель вышел, чтобы завести ее специальной ручкой. Но автомобиль накренился и скатился в реку Сену. Глубины в этом месте оказалось достаточно, чтобы находившиеся в ней люди утонули. Второй случай с автомобилем произошел как раз в Советской России, незадолго до развода с Есениным. Айседора в качестве пассажирки ехала из Пскова в Питер, когда машина вылетела в канаву. Тогда танцовщица отделалась легкими травмами.

Фото аварии, в которой погибли двое детей Айседоры Дункан. Фото: Commons.wikimedia.org/ Das Interessante Blatt 1913, № 18

Русский подарок

Несмотря на это, Дункан по-прежнему любила автомобили и обожала быструю езду. В начале осени 1927 года в Ницце об Айседоре снимали фильм, а она находилась в приподнятом настроении. Причиной был новый любовный роман.

У танцовщицы была любимая красная шаль, подаренная русскими художниками. По моде того времени Айседора забрасывала ее край далеко за плечо.

Свидетели не раз видели, как Дункан проносится в автомобиле, а за ней на ветру развевается алая шаль из китайского шелка.

Айседора Дункан и Сергей Есенин. Фото: Public Domain

«Я убил Мадонну!»

Подруга танцовщицы Мэри Дести вспоминала, что 14 сентября у нее было очень дурное предчувствие. Она несколько раз попросила Айседору отменить поездку, но та лишь отмахнулась. Тогда Мэри подошла к водителю, попросив его ни в коем случае не поддаваться на уговоры танцовщицы ехать «с ветерком». Тот уверил женщину, что никогда не допустит того, чтобы со звездой что-нибудь случилось.

Айседора, садясь в машину, величественно произнесла: «Прощайте, друзья! Я иду навстречу к славе!»

Вопреки легенде, никакой бешеной езды не было. Всё случилось буквально сразу после того, как машина тронулась с места.

Автомобиль проехал всего несколько десятков метров и остановился. Из него выскочил водитель с безумными глаза, закричав: «Я убил Мадонну!»

Гоночный автомобиль был низким и не имел крыльев над колесами. Свисающий край шали попал на колесо, и всего нескольких оборотов хватило для того, чтобы удушение превратилось в фатальный перелом шеи.

Айседора Дункан, 1925 г. Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Жизнь как трагедия

Когда Айседору доставили в госпиталь, врач лишь развел руками: «Тут ничего не поделаешь, она умерла мгновенно».

Современники танцовщицы рассказывали, что ее творчество было пропитано темой трагизма и смерти. И тут даже не скажешь, что отчего — жизнь влияла на танец или танец на жизнь. За Айседору Дункан всё решила судьба.