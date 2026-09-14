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На Международном фестивале молодежи обсудили образ Африки в СМИ

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге прошла сессия «Россия — Африка. Медиа континентов». Молодые участники обсуждения и профессиональные журналисты подняли вопрос о том, как отображается образ континента в СМИ.

Интересным показался многим подход ведущего телеканала RT, автора программы «Эффект Санчеса», лауреата премий Emmy и Peabody Рика Санчеса. Опытный журналист, у которого за спиной 40-летний стаж, поднял такую важную тему как право голоса.

«Журналистика — это вопросы. Задать вопрос может любой. Но важно другое: есть ли у вас право и сила его задать? Власть — это микрофон. Власть — это блокнот, в котором тебе позволено писать», - заявил он.

Не менее важным Санчес назвал и язык, которым ведется рассказ. От выбранных слов порой зависит решающе много.

«Если страна мне не нравится — у них режим; а если нравится — у них правительство. Если группа мне нравится — это патриоты или повстанцы; а если не нравится — это террористы. Вот такие слова мы используем», - привел пример журналист.

Будущее, убежден Санчес в руках Африки, Индии, России и Китая, но только если они научатся рассказывать о себе сами.

В свою очередь ведущий радиопрограммы на Sputnik Africa (МИА «Россия сегодня»), специалист по международным отношениям Ахмат Тахир Бахит, уроженец Чада, отметил, как мало современное общество знает об особенностях народов Африки.

«Африка — это 54 страны и миллиард четыреста миллионов человек. У каждого своя история, свои особенности, культура, свои танцы. А для западных медиа Африка — как будто одна страна», - подчеркнул спикер.

На форуме молодежь поднимала вопросы и о том, кто на самом деле решает, какой Африку увидят миллионы людей по всему миру, и что нужно начинающему журналисту, чтобы выйти на международную аудиторию.
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Культурафестиваль молодежиРоссия-Африкаобраз Африки в СМИЕкатеринбург
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