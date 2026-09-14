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Глава Минкультуры Израиля призвал лишить гражданства авторов фильма «NAZA»

АиФ-Юг
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Министр культуры Израиля Мики Зоар заявил о необходимости лишить гражданства еврейского государства режиссеров Юваля Абрахама и Рейчел Шор, которые создали документальный фильм «NAZA».

Отметим, кинолента рассказывает об использовании израильской армией (ЦАХАЛ) технологий искусственного интеллекта при нанесении по Газе ударов, в результате которых погибли мирные жители. Фильм «NAZA» завоевал специальный приз жюри 83-го Венецианского кинофестиваля.

«Они (Абрахам и Шор. - Прим. ред.) готовы причинить вред собственной стране ради аплодисментов антисемитов со всего мира. Это предательство страны», — написал Мики Зоар в X*.

Он пообещал немедленно принять меры по лишению Абрахама и Шор израильского гражданства.

Ранее сообщалось, что власти сектора Газа оценили прямой ущерб, причиненный палестинскому анклаву в результате боевых действий с октября 2023 года, более чем в $50 млрд. Общее число жертв за период конфликта составило, по данным властей, 47,4 тыс., а количество пострадавших — 111, 5 тыс.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
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Культурасектор ГазаРейчел ШорЮваль Абрахамлишить гражданства Израиляфильм NAZA
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