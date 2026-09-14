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Эксперты рассказали, как подключить Android Auto к машине

Rafael Henrique / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Android Auto — сервис Google, который выводит на экран магнитолы только безопасные для вождения приложения: навигацию, музыку, звонки и короткие сообщения. Экран телефона при этом не дублируется, а управлять можно кнопками на руле, сенсором или голосом.

Для работы нужен смартфон на Android 9 или новее с сервисами Google, а для беспроводного подключения — Android 11 и модуль Wi-Fi 5 ГГц, сообщает URA.RU.

Многие машины с 2016 года поддерживают Android Auto штатно, в остальных случаях помогает отдельная андроид-магнитола. Подключиться можно тремя способами: по качественному USB-кабелю, по Wi-Fi или через специальный адаптер вроде Carlinkit или AAWireless, если магнитола поддерживает только проводной режим.

После первого подключения стоит настроить список приложений, автозапуск и уведомления. Если сервис не запускается, чаще всего проблема в плохом кабеле, неподходящем USB-порте, устаревшей версии ОС или отсутствии сервисов Google. В части машин на российском рынке беспроводной режим блокирует запрет на 5 ГГц из-за ЭРА-ГЛОНАСС. Тогда проще использовать адаптер.

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